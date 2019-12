Heroin in der Unterhose: Drogendealer in Wien-Währing festgenommen

Am Dienstag konnte ein mutmaßlicher Drogendealer in Wien-Währing festgenommen werden. Er wurde mehrmals bei Deals beobachtet.

Gegen 15.45 Uhr wurden Beamte im Zuge einer Observation eines mutmaßlichen 34-jährigen Drogendealers auf einen möglichen Drogendeal im Bereich der S-Bahnstation Hernals aufmerksam. Ein 33-jähriger serbischer Käufer wurde von den Polizisten angehalten. Er gab an, bereits mehrmals von dem 34-jährigen Serben Suchtmittel gekauft zu haben.

Wien-Währing: Dealer versteckte Heroin in der Unterhose

Daraufhin wurde der 34-jährige Tatverdächtige weiter beobachtet. In der Semperstraße in Wien-Währing konnte er schließlich beobachtet werden, wie er einem 37-jährigen Kroaten Drogen verkaufte. Ein Portionssäckchen Heroin (0,8 Gramm) und 20 Euro konnten sichergestellt werden. Der 34-Jährige wurde festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte der 34-Jährige auch noch neun weitere Portionssäckchen Heroin (21,6 Gramm) sowie 30 Euro in der Unterhose. Bei einer Hausdurchsuchung konnten schließlich noch weitere 79 Gramm Heroin und 340 Euro Bargeld sichergestellt werden.