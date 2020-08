Heroin-Dealer in Wien-Liesing gefasst: Käufer angezeigt

Am Mittwoch nahm die Polizei einen 27-Jährigen fest, der in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing Heroin an mehrere Personen verkaufte.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hat am Mittwochnachmittag in Wien-Liesing einen Dealer aus dem Verkehr gezogen, der ein Kilogramm Heroin in einer Wohnung gebunkert hatte. Die Fahnder hatten den 27-Jährigen offenbar schon länger im Visier und erwischten ihn beim Drogenverkauf in flagranti.

Drogendealer auf frischer Tat in Wien-Liesing ertappt: Festnahme

Der 27-jährige serbische Staatsbürger merkte offenbar nicht, dass die EGS-Ermittler ihn schon eine Weile im Visier hatten. Am Mittwoch kurz vor 17.00 Uhr wurde er laut Polizeisprecherin Barbara Gass in der Breitenfurter Straße beobachtet, wie er Suchtgift an vier Kunden verkaufte. Die EGS nahm ihn fest und durchsuchte seine Wohnung. Dabei stießen sie auf das Kilo Heroin und 3.500 Euro in bar.

Auch die Käufer im Alter von 34 bis 53 Jahren - österreichische und russische Staatsbürger - wurden gestoppt. Einer hatte trotz eines aufrechten Waffenverbots eine Faustfeuerwaffe und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker bei sich. Die Waffen wurden konfisziert, alle vier auf freiem Fuß angezeigt.