Hernals: Streit zweier Männer um Parfum eskalierte in Attacke mit zwei Messern

Mittwochmittag kam es in Wien-Hernals zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen und einem 29-jährigen Mann. Auslöser war ein Parfum - einer der Kontrahenten griff schließlich sogar zum Messer.

Der Streit ereignete sich am Mittwoch gegen 12:15 Uhr in der Rötzergasse in Wien-Hernals. Ein 33-jähriger und ein 29-jähriger Mann sollen in einem Stiegenhaus wegen Parfums in Streit geraten sein. Dabei soll der 33-Jährige seinen Kontrahenten mit zwei Messern attackiert haben.