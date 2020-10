Herbstferien-Programm im Technischen Museum Wien: Zahlreiche Highlights

In den Herbstferien in Wien droht keine Langeweile: Im Technischen Museum können Groß und Klein sich den Traum vom Fliegen erfüllen, Spezialeffekte im Film erleben, auf Schnitzeljagd gehen und vieles mehr.

Highlights im Herbstferien-Programm

Kostenloses VR-Erlebnis: Fliegen wie ein Vogel

Als besonderes Highlight in der Herbstferienwoche ermöglicht eine Kooperation mit dem Flughafen Wien eine spektakuläre, kostenfreie Virtual-Reality-Erfahrung. Mit "Birdly" können Wagemutige sehr realitätsnah über prähistorische Landschaften samt Dinosauriern fliegen oder in die Häuserschluchten New Yorks eintauchen. Die Birdly-NutzerInnen steuern ihren Flug durch Bewegen der Arme selbst, was ein äußerst lebendiges Ganzkörpererlebnis schafft. Begleitpersonen können den Birdly-Flug zusätzlich auf großformatigen Bildschirmen mitverfolgen.