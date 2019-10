Herbstferien in Deutschland: Neue Reisewelle auf Transitrouten

Bis 20. Oktober sind in großen Teilen Deutschlands noch Herbstferien. Am kommenden Wochenende wird auf Transitrouten mit viel Verkehr gerechnet.

In großen Teilen Deutschlands sind noch bis 20. Oktober Herbstferien. Auf den Nord-Süd und West-Ost-Reiserouten wird deshalb von dem ASFINAG Verkehrsmanagement mit deutlich mehr Verkehr gerechnet. Insbesondere die A 9 Pyhrn- und die A 10 Tauernautobahn, die Brennerachse A 12/A 13 sowie die A 1 West- und A 4 Ostautobahn werden in beiden Richtungen betroffen sein.

Verzögerungen durch Laufevent in Graz

Am 13. Oktober wird der traditionelle0 Marathon in Graz ebenfalls Verzögerungen mit sich bringen. Mit diesen ist auf der A 2 Südautobahn im Bereich Knoten Graz-Ost sowie am Zubringer Graz-Liebenau zu rechnen.