"Helios"-Szenario: "Nach der Übung ist vor der Übung"

Die "Helios"-Übung, bei dem ein österreichweiter Stromausfall simuliert wurde, ging am Mittwoch zu Ende. Aus den Erkenntnissen wolle man nun für zukünftige Übungen lernen.

“Nach der Übung ist vor der Übung”, betonte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Mittwoch nach Abschluss des Blackout-Szenarios “Helios”, bei dem ein großflächiger Stromausfall in einem Planspiel durchexerziert wurde. Nun sollen die Ergebnisse analysiert und die Erkenntnisse beim nächsten Test umgesetzt werden. Der Ressortchef wies darauf hin, dass das Szenario durchaus Realität werden könnte.

Kickl ersuchte die Bevölkerung, sich vorzustellen, was sie im Fall des Falles tun würden. “In einem Experiment kann man sich einen Campingurlaub in den eigenen vier Wänden vorstellen, dann weiß man, was man benötigen würde.” Je mehr Eigenverantwortung der Einzelne übernehmen würde, desto leichter wäre im Ernstfall die Arbeit der Regierung und aller entsprechenden Institutionen. Eine Fortsetzung der Übung sei garantiert und auch notwendig.