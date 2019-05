Österreich: Krisenübung "Helios" startet am Montag

Am Montag startet die österreichische Blackout-Übung "Helios". 100 Vertreter der Bundesministerien, Länder und Einsatzorganisationen werden daran teilnehmen.

Am Montag startet österreichweit die Krisenübung “Helios”, die bis Mittwoch ein fiktives Blackout annimmt. 100 Vertreter der Bundesministerien, der Länder, der Einsatzorganisationen sowie Infrastruktureinrichtungen werden dabei sein, so das Innenministerium am Sonntag, das die Koordination innehat.

Dreitägige Übung “Helios” startet österreichweit

Ziel der dreitägigen Übung sei es, dass jeder Teilnehmer erkenne, wo es noch an seiner Resilienz – also die Kraft, Krisen zu bewältigen – arbeiten könne. Deshalb sei es wichtig, dass auch die politischen Verantwortungsträger diese Sensibilität dafür besitzen, so Stocker. Aus diesem Grund werde am dritten Tag der Übung die Bundesregierung eingebunden. Am Mittwoch wird sie sich nach dem Ministerrat über die Krisensituation informieren lassen und zum Abschluss der Übung ins Innenministerium stoßen.