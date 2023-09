Helene Fischer spielt gleich fünf Konzerte in Wien

Helene Fischer startete in Wien am Dienstagabend einen regelrechten Marathon mit ihrer aktuellen Tour.

Gleich fünf Konzerte spielt Helene Fischer in der Wiener Stadthalle

Die Fans strömten am Dienstagabend in Massen zur Wiener Stadthalle. Helene Fischer hat sich in den Sommermonaten von ihrer Verletzung erholt. Sie musste auch im Juni mit einer blutenden Nase die Bühne verlassen. Aber jetzt ist Helene Fischer wieder zurück und spielt gleich fünf Mal in der Wiener Stadthalle. Nur am Donnerstag gönnt sich die Sängerin eine Pause.