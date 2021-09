150.000 Besucher bei Helene Fischer-Konzert in München erwartet.

150.000 Besucher bei Helene Fischer-Konzert in München erwartet. ©APA/dpa/Philipp von Ditfurth

150.000 Besucher bei Helene Fischer-Konzert in München erwartet. ©APA/dpa/Philipp von Ditfurth

Helene Fischer-Konzert in München 2022: Großes Interesse an Tickets

Am Donnerstag startete der Vorverkauf für das Helene Fischer-Konzert in München, das am 20. August 2022 stattfindet. 150.000 Zuschauer sollen Platz finden und der Ansturm auf die Tickets sei enorm.

"Es läuft bombastisch, es übertrifft alle Erwartungen", sagte Klaus Leutgeb vom Veranstalter Leutgeb Entertainment mit Blick auf die Kartenverkäufe. Gerade während der Corona-Pandemie habe er nicht mit so viel Interesse gerechnet. Konkrete Verkaufszahlen nannte der Veranstalter jedoch nicht.

Helene Fischer: Einziges Deustchlandkonzert 2022 in München

Das Konzert am 20. August 2022 auf dem Münchner Messegelände soll Platz für 150.000 Zuschauer bieten, die Sängerin soll auf einer eigens für den Auftritt designten, 170 Meter breiten Bühne stehen. Es werde die größte Open-Air-Show, die sie jemals gespielt habe, schrieb Helene Fischer auf ihrer Facebook-Seite.

Große Nachfrage nach Tickets

Tickets kosten zwischen 70 und 200 Euro, für VIP-Karten muss man sogar 600 Euro hinlegen. Auf der Facebook-Seite der Sängerin berichteten zahlreiche Fans von ihrem Ticketkauf. "Wir freuen uns auf dich, auch wenn das Konto blutet", schrieb eine Frau dazu.

Vor kurzem hatte Helene Fischer ihre Kreativpause beendet und den Song "Vamos a Marte" (deutsch: "Lass uns zum Mars fliegen") veröffentlicht, den sie im Duett mit Luis Fonsi ("Despacito") singt. Mit Spannung erwarten die Fans nun ihr neues Album "Rausch", das am 15. Oktober erscheint.