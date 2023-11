Heimliche Tonband-Aufnahme: Anfangsverdacht gegen Sobotka wird geprüft

In Bezug auf das heimlich aufgenommene Tonband, auf dem der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek, der inzwischen verstorben ist, Vorwürfe gegen die Österreichische Volkspartei (ÖVP) erhoben hatte, haben die Behörden jetzt Maßnahmen ergriffen.

Heimlich aufgenommenes Tonband lässt Behörden tätig werden

Die Vorwürfe beziehen sich darauf, dass Christian Pilnacek in einem informellen Gespräch in einem Lokal im vergangenen Sommer erwähnte, dass ihm Sobotka vorgeworfen habe, Ermittlungen nicht abgeschlossen zu haben. Das Gespräch wurde heimlich aufgezeichnet und in den letzten Tagen verschiedenen Medien zur Verfügung gestellt. Ein Sprecher des Nationalratspräsidenten hatte bereits am Dienstag Pilnaceks Darstellung bestritten.