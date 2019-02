In einem Fitnessstudio in Wien-Penzing wurden mehrere Spinde aufgebrochen.

Heimlich das Drehkreuz überwunden: Mann bricht in Spinde von Fitnessstudio in Wien-Penzing ein

Am Dienstag war ein 22-Jähriger in mehrere Spinde eines Fitnessstudios in Wien-Penzing eingebrochen. Er konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Gegen 21.30 Uhr war ein 22-jähriger mann dabei, in mehrere Spinde eines Fitnessstudios in der Deutschordenstraße in Wien-Penzing einzubrechen. Er konnte jedoch von Sportlern und Mitarbeitern beim Einbruch beobachtet und anschließend bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei der Befragung gab er zu, drei Spinde aufgebrochen und Geld gestohlen zu haben. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann gar kein Mitglied des Fitnessstudios war. Er hatte das Drehkreuz beim Eingang in einem unbeobachteten Moment überwunden und konnte sich so Zugang zu den Umkleideräumen verschaffen. Der beschuldigte Somalier befindet sich in Haft. Die Opfer bekamen noch Ort das Diebesgut zurück.