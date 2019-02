Heimische Modeszene beim 3. Wiener Take Festival im Fokus

Heuer gastiert das Wiener Take Festival im ehemaligen Sophienspital. Fünf Tage lang wird die Bundeshauptstadt dabei wieder zur Drehscheibe der heimischen Modeszene.

Nach einem Jahr Pause und Standortsuche geht das Wiener Take Festival for Independent Fashion and Arts in diesem Frühling in seine dritte Runde. Den Auftakt bildet die Verleihung der Austrian Fashion Awards (AFA), der österreichischen Modepreise, am 14. Mai. Diesmal gastiert das Mode-Event im ehemaligen Sophienspital in Wien-Neubau.