Heimische Kreuzfahrt-Urlauber durften in Italien von Bord

34 österreichische Passagiere, die sich an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Costa Victoria" befanden, konnten am Mittwoch im Hafen der mittelitalienischen Stadt Civitavecchia von Bord gehen.

Kreuzfahrtschiff mit 34 Österreichern bei Rom gelandet

Die 34 Österreicher gehörten einer Gruppe von 726 Passagieren verschiedener Nationalitäten an. Auch 776 Crewmitglieder gingen von Bord. Die Passagiere mussten sich als Vorbeugungsmaßnahme in ihren Kabinen aufhalten, nachdem eine argentinische Urlauberin positiv auf Coronavirus getestet wurde und das Schiff in Kreta verlassen hatte. Die Passagiere wurden vor der Landung in Civitavecchia Gesundheitskontrollen unterzogen, berichtete die Reederei.