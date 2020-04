Heimische Filmwirtschaft gab Lunacek "Input"

Am Mittwoch hat sich Staatssekretärin Lunacek Input von Vertretern der heimischen Filmwirtschaft geben lassen.

Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hat sich am Mittwoch von Vertreterinnen und Vertretern der heimischen Filmwirtschaft "Input zu Versicherungsfragen und zur Ausgestaltung gesetzlicher Schutzmaßnahmen für Dreharbeiten, Kino- und Festivalbetrieb" geholt. "Dieser wird nun geprüft, um in anschließende Gespräche mit Gesundheits- und Wirtschaftsministerium einzufließen", hieß es danach zur APA.

"Es ist in unser aller Interesse, dass im Filmbetrieb die Arbeit schnell und sicher wieder aufgenommen werden kann", so Lunacek. Man nehme die Existenznöte der in diesem Bereich Tätigen sehr ernst. Nach diesem Gespräch mit Produzenten, Kinobetreibern, Verleihern und Festivalleitern soll nächste Woche ein weiterer Termin mit Vertretern von Regieverbänden stattfinden.