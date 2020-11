Heimische eSports-Champions gekürt

Am Samstag sind die heimischen eSports-Champions gekürt worden. Dabei trafen sich die Spieler virtuell zu den Fall Finals 2020 der A1 eSports League Austria.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste im Wiener Gasometer auf Publikum verzichtet werden. Zudem wurde dort nur mit einer kleinen Crew die Veranstaltung auf die Beine gestellt, die via Twitch und A1now zu sehen war. Letztlich wurden mehr als 18.000 Euro Preisgeld in fünf Bewerben ausgespielt.

Herbstmeister wurden in fünf Bewerben gesucht

Online wurden dann die Herbstmeister in fünf Bewerben gesucht und gefunden. In Brawl Stars ließen die Spieler von BroSports ihrem Finalgegner No OGs keine Chance. Sie holten sich in dem Spiel für Handy und Tablet das Preisgeld von 1.200 Euro ab. Bei Clash Royale wurden zunächst zwei Halbfinali ausgespielt. Im Finale setzte sich Wolfstochter gegen ReicherT mit 3:1 durch. Er ist damit nicht nur der erste Doppel-Champion von Clash Royale in der A1 eSports League Austria, sondern er kassierte mit 8.800 Euro auch das bisher meiste Preisgeld insgesamt.