Heimat ist ein Raum aus Zeit - Kritik und Trailer zum Film

Regisseur Thomas Heise hat sich für seinen Film auf die Spuren seiner zerrissenen Familie vom 19. bis ins 20. Jahrhundert hinweggemacht. Es geht um Verluste, Vertreibung, Desorientierung in den Wirren der Welt.

Ein Filmemacher, der aus dem Off zu scheinbar arbiträren Schwarz-Weiß-Aufnahmen über dreidreiviertel Stunden persönliche Dokumente aus dem Privatbestand seiner Familie rezitiert, könnte die Hölle für Zuschauer sein. Ist es im Falle von Thomas Heises "Heimat ist ein Raum aus Zeit" aber nicht - zumindest nicht für die ersten zwei Stunden. Am Freitag läuft das Werk im Kino an.

Heimat ist ein Raum aus Zeit - Kurzinhalt zum Film

Zugleich sind die Schwarz-Weiß-Bilder, mit denen Heise seine Stimme unterlegt, selten so eindeutig in einen Konnex zu bringen. Durch die Originaldokumente rattert das Kopfkino, dem die Bilder mal gegenläufig, mal im Paartanz begegnen, oftmals in eine dezidierte Bild- und Tonschere gehen. Ein Brief über einen Tirolaufenthalt wird mit Bildern einer Hüttengaudi im Heute untermalt, der Brief der künftigen Schwiegereltern aus Wien an den Geliebten in Berlin mit einem Liebespaar am U-Bahnhof, und wenn Edith Heise, geborene Hirschhorn, von ihrer Jugend in Wien erzählt, fährt man mit einer regennass undurchsichtigen Tram durch Hernals.