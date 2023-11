Heidi Klum erschien zu Halloween als schillernder Pfau

Heidi Klum (50) hat erneut ihren Ruf als "Queen of Halloween" gerecht gemacht. Sie erschien als schillernder Pfau in einem leuchtend blauen Outfit, begleitet von zehn Tänzern und Tänzerinnen, die grün-glänzende Pfauenfedern darstellten.

Das deutsche Model trat in dieser atemberaubenden Verkleidung in New York vor Fotografen auf dem Weg zu ihrer traditionellen Halloween-Party auf.