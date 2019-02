Heidi - so scharf wie nie und in neuen Farben. So versprechen es die Verleiher, wenn der Animationsklassiker aus 1974 digitalisiert in die Kinos kommt.

“Arupusu no shoujo Haiji” lautete der japanische Originaltitel der Adaption von Johanna Spyris Vorlage, die nun unter dem Titel “Heidi. Das Original aus 1974” erneut in die heimischen Kinos kommt. So können auch junge Generationen und ältere nostalgisch auf die Geschichte der kleinen Heidi blicken, die von ihrem Großvater in den Schweizer Alpen in die Megametropole Frankfurt zu ihrer Tante geholt wird, um der gehbehinderten Klara Gesellschaft zu leisten.

