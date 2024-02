Heftig deftig: So schmeckt der Krapfen-Burger bei Le Burger in Wien

Le Burger bietet zu Fasching ein besonderes Special an: Den Krapfen-Burger. Damit ihr wisst, was euch erwartet, haben wir uns am Weg zur Rotenturmstraße in Wien gemacht und ihn verkostet.

Optisch gefällt er mir ja sehr gut, der Krapfen-Burger, als kulinarisches Highlight würde ich ihn aber nicht gerade bezeichnen. Heftig deftig trifft die Komposition aus Hefeteig-Bun, Beef-Patty, Camembert, Preiselbeermarmelade und Staubzucker sehr viel besser. Obwohl ich immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Geschmackserfahrungen bin, muss ich sagen, den Krapfen-Burger kann man getrost auf der Liste der Faschings-Gags oder Mutproben belassen. Zwar habe ich ihn komplett aufgegessen, das würde ich aber doch eher auf die "immer schön aufessen"-Erziehungsmethoden der 90er Jahre zurückführen, als auf die geschmackliche Freude, die der Krapfen-Burger mir bereitet hat. Schon nach dem ersten Bissen habe ich bereut, mir ein Cola dazu bestellt zu haben und mich gefragt, ob der Kellner aus gutem Grunde davon ausgegangen ist, dass ich ein Cola Zero möchte - was ich dummerweise verneint habe.

Krapfen-Burger bei Le Burger in Wien: Das Fazit der Verkostung

Ich würde definitiv empfehlen, bei Le Burger besser auf das übliche Sortiment zurückzugreifen, das mit traditionelleren Rezepten schon viele Kunden und Kundinnen - und auch mich bereits einige Male - überzeugt hat. Wer sich den Krapfen-Burger dennoch nicht entgehen lassen möchte, kann diesen noch bis 18. Februar um 5,90 Euro kaufen. Am besten gleich gemeinsam mit einem Salat, auf den man gegen Ende des Krapfen-Burgers ein unüblich großes Verlangen entwickelt.