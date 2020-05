Heer: ABC-Trupp recycelt derzeit nur NMS-Masken

Die Maskenknappheit in Österreich ist nicht mehr akut. Der ABC-Trupp, der eigentlich schützende FFP-Masken aufbereiten könnte, reinigt derzeit nur einige wenige MNS-Masken.

Das österreichische Bundesheer hat im Zuge der Corona-Pandemie vor rund einem Monat den Start der Maskenaufbereitung durch Experten des ABC-Abwehrzentrums in Niederösterreich bekannt gegeben. "Ab sofort gehen die Spezialisten in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg damit in Produktion", hieß es Mitte April auf der Online-Präsenz. Bisher blieb es bei einer geringen Anzahl von Nase-Mund-Schutzmasken.