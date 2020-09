Hebein nach Konferenz-Absage zu 1-2-3-Ticket in der Kritik

Am Freitag sollte ein Treffen der Landesverkehrsreferenten zum 1-2-3-Ticket stattfinden, dieses wurde nun jedoch von Wiens Vizebürgermeisterin abgesagt.

Treffen seit Monaten geplant: Kritik an Absage von Konferenz

Das Treffen sei seit mehreren Monaten angesetzt gewesen, teilte Schleritzko am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Abhaltung wäre "wichtig, um Antworten auf offene Fragen zu erhalten". In seiner Kritik an der Absage erhielt der niederösterreichische Landesrat Unterstützung von den Verkehrsreferenten aus dem Burgenland, Heinrich Dorner (SPÖ), aus Kärnten, Sebastian Schuschnig (ÖVP), Oberösterreich, Günther Steinkellner (FPÖ), Salzburg, Stefan Schnöll (ÖVP), und aus der Steiermark, Anton Lang (SPÖ).