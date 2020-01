1-2-3 Öffi-Ticket: Wer davon profitiert und wer nicht

Nicht immer muss das geplante 1-2-3 Öffi-Ticket der neuen Bundesregierung ein Gewinn sein. Pendler aus Wiener Nachbargemeinden würden sogar mehr bezahlen.

Wohin auch immer die Reise in Österreich geht, ob mit Zug oder Bus. Mit dem geplanten 1-2-3 Öffi-Ticket sollen öffentliche Verkehrsmittel je nach Geltungsgebiet nur 1, 2 oder 3 Euro pro Tag kosten. So würde das Ticket für ein Bundesland 365 Euro im Jahr kosten, nimmt man noch ein Nachbarbundesland dazu zahlt man 730 Euro. In ganz Österreich ist man bereits ab 1095 Euro unterwegs - und zwar im Fern-, als auch im Nahverkehr.