HC Strache von Philippa getrennt: "Auszeit" in Wien

HC Strache lebt von Philippa Strache "räumlich getrennt" in Wien, um die Ehe zu retten. Während der Vorbereitung auf die Wien-Wahl wohne Strache in der Wohnung in Wien-Landstraße - nicht in Klosterneuburg.

Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache hat am Dienstag in TV-Interviews bekräftigt, seinen Hauptwohnsitz - und damit den fürs Antreten bei der Wien-Wahl notwendigen Lebensmittelpunkt - nicht in Klosterneuburg zu haben, sondern in der früheren kleinen Wohnung seiner Mutter in Wien-Landstraße. Er lebe dort, um damit seine Ehe retten zu können. Am Wochenende verbringe er aber Zeit mit der Familie.

Strache nimmt sich "Auszeit" in Wien

Strache beteuerte gegenüber der ZiB2 des ORF und gegenüber oe24.tv, unter der Woche in Wien zu wohnen. Die von mehreren Medien zitierten Aktenteile, wonach er gegenüber der Wiener Wahlbehörde von einer "Auszeit und räumlichen Trennung" von Gattin Philippa im Interesse des gemeinsamen Sohnes gesprochen haben soll, wollte er nicht weiter kommentieren. Er verwies lediglich auf die großen Belastungen für seine Familie im vergangenen Jahr.

Dass es sich bei seinem Nebenwohnsitz in Klosterneuburg um eine Villa handle, wies er zurück, lieber sprach er von einer "Repräsentationswohnung". Auch die kolportierte Miethöhe von 3.500 Euro im Monat stimme nicht. "Es ist weit weniger", so Strache, nämlich zwischen 2.300 und 2.400 Euro.

Verwaltungsgericht am Zug

Dass Strache seinen Lebensmittelpunkt tatsächlich in Wien hat, war unter anderem von der Kleinpartei "Wandel" angezweifelt worden. Die Bezirkswahlbehörde lehnte einen Antrag zur Streichung aus dem Wählerverzeichnis allerdings ab. Nun ist noch das Verwaltungsgericht Wien am Zug.