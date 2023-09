Hausverbot: Mann bedrohte Kellnerin in Wiener Café

Am Dienstag wollte ein 30-Jähriger trotz eines Hausverbots in einem Wiener Café in der Langobardenstraße in Wien-Donaustadt bedient werden. Als dies nicht geschah, bedrohte er eine 45-jährige Kellnerin.

Ein 30-jähriger Gast (StA.: Slowakei) verlangte trotz Hausverbots in einem Café in Wien-Donaustadt nach Bedienung. Da diese ihm aufgrund seines Verhaltens nicht gewährt wurde, bedrohte er eine dort arbeitende 45-jährige Kellnerin mit dem Umbringen und setzte offensichtliche Anzeichen, diese zu attackieren. Da sich die Beamten zwischen den Tatverdächtigen und der Kellnerin postierten, griff dieser die Beamten mit zielgerichteten Schlägen an.

Hausverbot: Mann bedrohte Kellnerin in Wiener Kaffeehaus

Der 30-Jährige wurde in weiterer Folge wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Durch den Vorfall wurde eine Beamtin verletzt. Diese konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen.