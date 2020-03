Haustiermesse Wien 2020: Weniger Besucher, aber große Kauflaune

Über 14.000 Besucherinnen und Besucher frequentierten am Wochenende die Haustiermesse in der Marx Halle Wien. Weniger als sonst - die aktuelle Coronavirus-Situation führte zu einem Besucherminus von 24 Prozent.

Laut Veranstalter-Angaben strömten am 7. und 8. März 2020 über 14.000 Besucher aller sozialen Schichten zur Haustiermesse Wien und kauften bei den über 240 Ausstellern nach Kräften ein.

Highlights bei der Haustiermesse Wien

"Besondere Publikumshits waren die neu hinzugekommen Alpakas am Freigelände, die vielen flauschigen Katzen der ÖVEK Katzenusstellung und die sensationellen Darbietungen bei der Trickdog Europameisterschaft bei der Alena Smolikova mit Ihrem Hund Jerry aus Tschechien den Titel zum wiederholten Mal gewann," hieß es in einer Aussendung am Dienstag.