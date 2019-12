Hausdurchsuchungen bei Identitären-Chef Sellner waren rechtswidrig

Laut einem Entscheid des zuständigen Oberlandesgerichts Graz waren die Hausdurchsuchungen bei Identitären-Chef Martin Sellner rechtswidrig.

Nach Christchurch-Attentat: Sellners Wohnung in Wien durchsucht

Ausgangspunkt für die im März in Sellners Wohnung in Wien durchgeführte Hausdurchsuchung sowie weitere Durchsuchungen im Juni 2019 waren Geldspenden des Christchurch-Attentäters an den Identitären-Chef. Seit März ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz gegen Sellner und weitere Personen wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (Strafgesetzbuch §278b (2)).