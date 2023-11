Hausdurchsuchung bei Drogendealer in Wien-Penzing: Festnahme

Im Zuge einer Hausdurchsuchung bei einem 30-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in Wien-Penzing konnten am Donnerstag verschiedene Suchtmittel und Bargeld sichergestellt werden.

Am 22. November wurde gegen 15.00 Uhr eine Hausdurchsuchung bei einem 30-jährigen österreichischen Staatsbürger in Wien-Penzing durchgeführt. In der Wohnung konnten, auch mit Unterstützung speziell ausgebildeter Hunde der Polizeidiensthundeeinheit, diverse Suchtmittel (darunter LSD, Cannabis und Kokain) sowie 1.075 Euro sichergestellt werden. Weiters wurden mehrere Waagen und diverses Verpackungsmaterial vorgefunden.