Hausbesuche bei krebskranken Kindern: Coronabedingt um die Hälfte mehr

2020 sind Hausbesuche zur intensiven Behandlung von an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen wegen der Corona-Pandemie im Vergleich zum Jahr davor um 51 Prozent gestiegen.

Externer Onkologischer Pflegedienst mehr denn je gefordert

Das berichtete die Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD am Donnerstag anlässlich des Internationalen Kinderkrebstages am 15. Februar. 2.658 solcher Hausbesuche gab es in den drei Bundesländern im Vorjahr. Der Externe Onkologische Pflegedienst (EOP) sei seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehr denn je gefordert.