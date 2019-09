Haus in Wien-Wieden nach Gasexplosion komplett abgerissen

Das durch eine Gasexplosion beschädigte Haus in Wien-Wieden wurde nun komplett abgerissen. Ein neuer Gemeindebau ist in Planung, die alten Bewohner sind alle neu untergebracht und haben auch ein Rückkehrrecht.

Das Haus in Wien-Wieden, das durch eine Gasexplosion im Juni zerstört wurde, ist inzwischen vollständig geschleift worden. Die Abrissarbeiten seien beendet, sagte eine Sprecherin von "Wiener Wohnen" am Mittwoch auf APA-Anfrage. Bis auf zwei Personen haben alle Mieter des betreffenden Gemeindebaus inzwischen das Angebot einer Ersatzwohnung angenommen.

Der abgetragene Gemeindebau befand sich an der Ecke Preßgasse/Schäffergasse. "Nächste Woche können die gesperrte Straße und die Parkplätze wieder freigegeben werden", so die Sprecherin. Letzte Schuttreste würden in den kommenden Tagen noch weggeschafft.