Haus für Corona-Party in Wien-Hietzing gemietet: WEGA rückte an

Am Samstag wurden von der Polizei nach Inkrafttreten des dritten Lockdowns die ersten unerlaubten Corona-Partys aufgelöst. In Wien-Hietzing haben sich Jugendliche sogar eigens dafür ein Haus gemietet.

22 der geschätzten 40 bis 50 Partygäste im Alter von 13 bis 22 Jahren wurden angezeigt, die anderen konnten flüchten. In der Nacht auf Samstag wurde auch eine zweite Feier, die in Margareten abgehalten wurde, aufgelöst, so die Polizei.

Jugendliche riefen nach Kopfverletzung Polizei

Aufgeflogen war die unerlaubte Party in Wien-Hietzing, weil sich ein Gast in der Nacht auf den Stefanitag in betrunkenem Zustand am Kopf verletzt hatte. Seine Freunde brachten den Jugendlichen ins Freie und alarmierten einige Straßen vom Haus entfernt die Rettung. Somit kam auch die Polizei hinzu, die das Fest in der Nähe rasch bemerkte. Bei der Kontrolle konnten die Partyteilnehmer zunächst noch flüchten. Die Beamten konnte niemandem mehr in dem Haus antreffen.