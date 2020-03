Haus des Meeres: Erstes Solardach in Wien geht in Betrieb

Bereits seit Herbst sind die Photovoltaik-Module auf dem Dach des Haus des Meeres zu sehen. Nun geht Wiens erstes Solardach in Betrieb.

"Artenschutz trifft Klimaschutz" beim Haus des Meeres in Wien

Damit wollen Wien Energie und das Haus des Meeres ein Zeichen für den Klimaschutz in der Stadt setzen. "Artenschutz trifft Klimaschutz! Die Kooperation mit dem Haus des Meeres ist ein Vorzeigebeispiel wie wir gemeinsam die Energiewende in der Stadt weiter vorantreiben", sagt Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien Energie.

Die Module wurden auf 56 Meter Höhe montiert. Es handelt sich dabei um innovative bifaziale - also doppelseitige - Glas-Glas-PV-Module. Diese erzeugen sowohl Energie von oben, sondern durch indirekte Lichteinstrahlung auch von unten. "Das 800 Quadratmeter große Solardach erzeugt durch den Einsatz dieser neuartigen Technologie bis zu zehn Prozent mehr Strom. Wien Energie betreibt hier eine in Österreich einzigartige Anlage und testet neue Methoden, um künftig den Ausbau erneuerbarer Energien noch effizienter gestalten zu können", so Strebl.