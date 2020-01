Haus des Meeres: Erneuter Besucherrekord im Jahr 2019

Im Jahr 2019 konnte das Haus des Meeres in Wien-Mariahilf erneut einen Besucherrekord erzielen. Mehr als 650.000 Besucher kamen 2019 in den Aqua-Terra-Zoo, wurde am Montag in einer Aussendung mitgeteilt.

2018 waren im Haus des Meeres 642.000 Gäste gezählt worden. Die Attraktion im ehemaligen Flakturm hat seit kurzem auch ihre Öffnungszeiten ausgeweitet. Sie ist nun täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr zugänglich.

Besucherrekord trotzt Beistelle im Haus des Meeres

Der Bestwert konnte erzielt werden, obwohl das Haus des Meeres seit einiger Zeit Baustelle ist. Ein Glaszubau wird die Nutzfläche vergrößern, das Dach-Cafe wird zum Restaurant ausgebaut. Der Rohbau sei inzwischen fertig, berichtete Geschäftsführer Michael Mitic auf APA-Nachfrage. In den nächsten Wochen soll nun einer der beiden Lifte im neuen Gebäudeteil in Betrieb gehen. Die Besiedelung der neuen Tierbereiche soll dann Stück für Stück erfolgen. Im größeren Gastrobereich am Dach herrsche bereits Probebetrieb.

Die bisherige Aussichtsterrasse mit den Betonausbuchtungen wurde eingehaust. Im Lauf des Jahres soll hier eine "Australienanlage" einziehen. Durch Verzögerungen bei den Bauarbeiten war bereits im Vorjahr klar, dass die budgetierten Kosten von 16 Millionen Euro nicht halten würden. Mitic geht nach wie vor von einer Steigerung von zehn bis 15 Prozent aus.