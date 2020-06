Haubenküche zum Fixpreis bei der Wiener Sommer Genusswoche

Die Wiener Sommer Genusswoche bietet vom 6. bis 12. Juli 2020 wieder Haubenküche zum Fixpreis von 15 Euro bzw. 30 Euro an. Die Anmeldung startet heute am 22. Juni.

Speisen wie im Urlaub

Organisator Dominik Holter: "Wir haben tolle Erfahrungen mit der Wiener Reopening Woche gemacht, was mit dem richtigen Angebot an Gästen möglich ist. Wie es bei unseren verschiedenen Genusswochen fast schon Tradition hat, bieten auch bei der Wiener Sommer Genusswoche Top Restaurants Menüs zu Fixpreisen. Das 3 Gänge Dinner um € 29,50 und das 2 Gänge Lunch um € 14,50." Restaurants mit mehr als einer GaultMillau Haube können pro zusätzlicher Haube einen Aufschlag von € 5 zu Mittag und € 10 am Abend verrechnen."



Holter weiter: "Wir wollen die heimische Gastronomie weiter unterstützen und gleichzeitig Gästen ein starkes Angebot machen. Reiselust mag im Moment bei fast keinem aufkommen, aber das bedeutet nicht, dass wir auf Urlaubsfeeling verzichten müssen. In den teilnehmenden Restaurants kann man eine Weltreise unternehmen. Daher unser Motto: Speisen wie im Urlaub."