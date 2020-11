Haubenküche für Zuhause: Genussmonat Home Edition startet

Von 16. November bis 6. Dezember findet der Genussmonat Home Edition statt. Beliebte Szene- und Haubenlokale bieten dabei unter dem Motto "Zu Hause schmeckt es bekanntlich am besten" exklusive Menüs an, die im Lokal abgeholt und in den eigenen vier Wänden verspeist werden können.

Aufgrund der neuen Corona-Einschränkungen mussten die Restaurants Anfang November ihre Türen vorübergehend schließen. Um die Gastronomen zu unterstützen, startet Culinarius, der Veranstalter der Wiener Restaurantwoche, von 16. November bis 6. Dezember den Genussmonat Home Edition.

Genussmonat bietet gehobene Küche zum Fixpreis für Zuhause

Unter dem Motto "Zu Hause schmeckt es bekanntlich am besten" bieten Spitzengastronome exklusive 3-Gänge-Menüs an, die direkt im Lokal abgeholt und in den eigenen vier Wänden verspeist werden können. Die Aktion hat das Ziel, der Gastronomie aus dem Stillstand zu helfen und Feinschmeckern trotz des Lockdowns den gewohnten Genuss zu ermöglichen.

Wie bei den Restaurant- und Genusswochen bieten die teilnehmenden Lokale ihre Gourmet-Menüs zu einem exklusiven Fixpreis an. Ein Drei-Gänge-Dinner gibt es bereits ab € 29,50, einen Zwei-Gänge-Lunch ab € 14,50. Restaurants mit mehr als einer Gault&Millau Haube können je zusätzlicher Haube einen Aufpreis von zehn Euro für das Dinner, beziehungsweise fünf Euro für den Lunch verrechnen.

Online-Vorbestellung bis zu zwei Stunden vor Abholung

Die ausgewählten Speisen können auf der offiziellen Website des Genussmonats vorbestellt und direkt im Lokal bis 19:00 Uhr abgeholt werden. Die Bestellung ist bis zu zwei Stunden vor der Abholung möglich.

Mit dabei sind unter anderem die Haubenlokale Pichlmaiers zum Herkner, ONE o ONE, Huth Gastwirtschaft und Toni’s Kulinarium 7. Aber auch beliebte Restaurants wie das China Kitchen, Viva la Mamma, Newman, In-Dish, Eatalico, One Night in Beijing und das Gasthaus zum Wohl machen bei dem Genussmonat mit.

Eine Liste der teilnehmenden Restaurants sowie der Menüs finden Sie hier: https://gastronews.wien/club/genussmonat