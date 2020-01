Hass im Netz: Zadic will gegen Hetze ankämpfen

Die neue Justizministerin Alma Zadic ist einer Hasskampagne im Internet ausgesetzt. Sie "bleibt stark" und will gegen den Hass im Netz vorgehen.

Die grüne Justizministerin Alma Zadic, die wegen ihrer bosnischen Herkunft einer Hasskampagne im Internet ausgesetzt ist, hat sich am Samstag im "Ö1-Mittagsjournal" kämpferisch gezeigt. Niemand in Österreich sollte einer solchen Hetze ausgesetzt werden. Es gebe auf der anderen Seite aber auch eine "unglaubliche Solidaritätswelle", so Zadic.