Hass im Netz: Wikipedia äußert trotz Ausnahme Sorge um Debattenkultur

Auch wenn digitale Enzyklopädien von den neuen Regeln gegen Hass im Netz nicht erfasst werden sollen, hat Wikipedia Bedenken geäußert.

Sollten Community-basierte Projekte oder kleinere Online-Foren ebenso von der Löschverpflichtung betroffen sein, wie große gewerbliche Plattformen, bedrohe dies die "intakten Teile der Debattenkultur im Internet", heißt es in einem offenen Brief an die Regierung.

Wikimedia schrieb an Edtstadler und Zadic

Wikimedia, die hinter dem Online-Lexikion Wikipedia stehende Organisation, verweist in dem Schreiben an Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic darauf, dass sie auch nicht-enzyklopädische Projekte betreibt. Gemeinsam mit der Bürgerrechtsorganisation epicenter.works fordert Wikimedia in dem Offenen Brief weiter reichende Ausnahmen.