Hass im Netz: 50 Planstellen mehr gefordert

Die effizientere Verfolgung von Hass im Netz wird von der Richtervereinigung begrüßt. Jedoch brauche es für eine zeitnahe Bearbeitung eine personelle Aufstockung.

Die Richtervereinigung begrüßt die türkis-grünen Pläne für die effizientere Verfolgung von Hass im Netz. Für die Umsetzung seien aber zusätzliche Richter-Planstellen nötig, forderte Präsidentin Sabine Matejka im APA-Gespräch. Die Reform brächte massiven Mehraufwand im Straf- und Zivilbereich. 2021 sind zudem sehr viele Corona -Folgen-Verfahren zu erwarten - und die Gerichte stünden schon jetzt an der Grenze ihrer Kapazität. Erforderlich seien in Summe 50 Posten mehr.

Gereichte schon jetzt an Grenzen ihrer Kapazität

Denn in den letzten Jahren habe es viele Gesetzesänderungen gegeben, die den Gerichten Mehraufwand bescherten, vom neuen Erwachsenenschutzgesetz bis zur Beschleunigung von Jugendstraf- oder Fremdenrechtssachen - aber keine neuen Richter-Planstellen. Derzeit sind in der Rechtsprechung rund 1.700 Richter (Vollzeitäquivalent) tätig. 50 zusätzliche Planstellen plus 20 "Reserve-Planstellen" für die rasche Nachbesetzung von Richterinnen, die in Mutterschutz gehen, ist aus Sicht der Richtervereinigung das Mindeste, damit das "Hass im Netz"-Vorhaben ordentlich umgesetzt werden kann - und auch der für 2021 erwartete "große Schub" in Folge der Corona-Krise zeitnah erledigt werden kann.