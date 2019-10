Haselsteiner bringt neue Frachtbahn auf Schiene

Hans Peter Haselsteiner will nun mit seiner neuen Frachtbahn Traktion GmbH auch im Güterverkehr auf der Schiene durchstarten.

Gemeinsam mit Investor Erhard Grossnigg hält er 80 Prozent an der Gesellschaft, 20 Prozent erhielt das Management, "als Anreiz", wie Haselsteiner in einer Pressekonferenz anmerkte.

2020 sollen erste Frachtzüge fahren

"Wir stehen ganz an der Startlinie - das Unternehmen ist gerade in der Gründung und wir gehen davon aus, dass wir 2020 unsere ersten Züge auf Schiene haben werden", sagte der zukünftige Frachtbahn-Geschäftsführer und langjährige Ex-ÖBB-Mann Reinhard Bamberger heute, Donnerstag. 2021 ist der Vollbetrieb geplant. "Wir konzentrieren uns auf das Traktionsgeschäft, das heißt auf das Ziehen, - den Rest haben unsere Kunden zur Verfügung", so der Initiator des Projekts weiters.