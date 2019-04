"Harley Davidson" wurde in Wien zum Crazy Shoe 2019 gekürt

Aus 31 verrückten Schuh-Designs konnte Paloma Wich die Jury am Mittwoch bei der Verleihung des Crazy Shoe-Awards mit ihren "Harley Davidson"-Stiefeletten überzeugen.

Am 24. April wurde von der Landesinnung Wien der Schuhmacher erneut der “Award for the Crazy Shoe 2019 Vienna” vergeben. Der erste Preis des europaweiten Wettbewerbs ging an Paloma Wich aus Deutschland. Sie konnte mit ihrem Schuhdesign “Harley Davidson” überzeugen.