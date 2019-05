Harley-Davidson-Charity-Tour 2019: Das Kick-Off-Event am 8. Juni in Wien und NÖ

Auch heuer findet wieder die Harley-Davidson Charity-Tour statt. Das Kick-Off-Event ist am 8. Juni in Wien und Niederösterreich.

Die Harley-Davidson Charity-Tour, bei der engagierte Biker durch ganz Österreich touren, um für muskelkranke Kinder Spenden zu sammeln, steht wieder in den Startlöchern. Bevor im August bei einer Österreich-Rundfahrt erneut hunderttausende Euros für den guten Zweck „eingefahren“ werden, findet das große Kick-Off-Event statt, mit dem die 24. Charity-Tour eingeläutet wird. Die Veranstaltung startet am 8. Juni um 9:00 Uhr vor dem Weber Original Store in Brunn am Gebirge und endet mit einer Party im Autohaus Laimer in Perchtoldsdorf.