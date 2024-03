Happy End für Schneewittchen und ihre sechs Welpen in Wien

Am Bahnhof in Floridsdorf wurde eine ausgesetzte Hündin entdeckt und ins TierQuarTier Wien gebracht. Dort brachte sie mehrere Welpen zur Welt.

Schneewittchen, eine Shar-Pei Hündin, wurde hochträchtig und in einem schlechten gesundheitlichen Zustand am Bahnhof in Wien-Floridsdorf angebunden und zurückgelassen. Wenige Tage nach ihrer Rettung brachte sie im TierQuarTier Wien sieben Welpen zur Welt, doch leider starb eines davon bereits direkt nach der Geburt.