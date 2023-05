Hans Zimmer-Konzert sorgt am Wochenende für Staus in Wien

Am Samstag füllt Hans Zimmer mit seinem Konzert die Wiener Stadthalle. Der ARBÖ erwartet daher wieder mit Staus und Verzögerungen in Wien.

Am Samstag, dem 3. Juni, füllt Hans Zimmer mit seiner Musik die ausverkaufte Halle D der Wiener Stadthalle. Viele der 16.000 Fans werden am kommenden Woche mit dem Auto anreisen. Der ARBÖ warnt deshalb vor Staus und Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel.

Neben Parkplatzalternativen wie der Märzparkgarage oder der Stadthallengarage empfiehlt der ARBÖ vor allem eine Anreise mit den Öffis. "Wer ohne Staus und Stress bei der Parkplatzsuche anreisen will, tut das am besten mit den Wiener Linien. Die U-Bahnlinie 6 und einige Straßenbahnlinien sowie die Autobuslinie 48A halten in Gehweite von der Stadthalle", so der Rat der ARBÖ-Verkehrsexperten.