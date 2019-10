Hanfmesse-Veranstalter beklagen "Jagd" auf Besucher

Bei Schwerpunktaktionen im Umfeld der "Cultiva" Hanfmesse in Vösendorf wurden 161 Führerscheine vorläufig abgenommen. Die Veranstalter orten in diesem Vorgehen eine "regelrechte Jagd" auf die Besucher, die mit dem Auto anreisen.

"Eine regelrechte Jagd auf Teilnehmer, die mit dem Auto anreisten", wollen die Veranstalter der "Cultiva" Hanfmesse & Kongress am vergangenen Wochenende in Vösendorf (Bezirk Mödling) erlebt haben. Die Polizei hatte am Montag mitgeteilt, dass bei Schwerpunktaktionen im Umfeld der Veranstaltung 184 beeinträchtigte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen und 161 Führerscheine abgenommen worden seien.