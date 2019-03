In der Wohnung wurde die Hanfaufzucht gefunden und sichergestellt.

In der Wohnung wurde die Hanfaufzucht gefunden und sichergestellt. ©LPD Wien/APA/Barbara Gindl

Hanfaufzucht in Wohnung in Wien-Favoriten sichergestellt

Am Freitag konnte die Polizei eine Hanfaufzucht einer 53-jährigen Frau in der Kudlichgasse in Wien-Favoriten sicherstellen.

Am 15. März 2019 gegen 12:00 Uhr, suchte ein Polizist in der Kudlichgasse ein klärendes Gespräch mit einer 53-jährigen Frau, da diese immer wieder für Unmut im Wohnhaus sorgte. Als der Beamte die Wohnung der Frau betrat, nahm er starken Marihuana-Geruch war.