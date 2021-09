Handyraub in Wien-Ottakring: 21-Jähriger unter Verdacht

Samstagabend kam es in Wien-Ottakring zu einem Handyraub. Wenig später wurde ein 21-Jähriger festgenommen, der die Tat jedoch bestreitet.

Am Samstag gegen 19:45 Uhr kam es zum mutmaßlichen Raub eines Mobiltelefons in der Hettenkofergasse in Ottakring. Wenig später wurde ein 21-jähriger Serbe nahe dem Tatort als Beschuldigter festgenommen.