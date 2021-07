Handy laden und chillen: Donauinsel bietet neue Holzpergolen mit Solar-Lademöglichkeit

Den ganzen Tag auf der Donauinsel unterwegs, und das Handy hat irgendwann keinen Saft mehr? Kein Problem. Schattige Holzpergolen, die dort nun aufgestellt wurden, bieten die Möglichkeit, Handy und Co. aufzuladen.

Kühlende Pergolen aufgestellt - nachhaltige Lademöglichkeit inklusive

So wurden in der Nähe des Wasserspielplatzes kürzlich zwei kühlende Pergolen aufgestellt, auf ihrem Dach ein Solarmodul montiert. In die moderne Holzkonstruktion der Sitzmöbel wurde eine Steckdose integriert, in der man nun kostenlos Handy, Tablet oder Powerbank mit Sonnenenergie aufgeladen kann.