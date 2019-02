Handy-Betrüger in Wien gefasst: 50.000 Euro Schadenssumme

Zwei Betrüger, die online Handys bestellt, abgeholt aber nicht bezahlt hatten, wurden nun in Wien gefasst. Die Schadenssumme beträgt rund 50.000 Euro.

Weil sie Handys online an Adressen und Paketshops in und rund um Wien bestellt, abgeholt und nicht bezahlt haben sollen, sind zwei Männer in der Bundeshauptstadt festgenommen worden. Die beiden Nigerianer im Alter von 27 und 33 Jahren stritten die Taten ab. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert, berichtete die Exekutive am Dienstag.