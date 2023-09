Aufgrund eines Handy-Alarms konnte ein Einbrecher in Wien-Meidling gefasst werden.

Handy-Alarm: 47-Jähriger Einbrecher in Wien gefasst

Aufgrund eines Einbruchwarners auf einem Handy hat die Polizei am Sonntag in der Früh in Wien-Meidling einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Ein 76-jähriger Mann erhielt den entsprechenden Alarm und verständigte die Polizei. Diese nahm den Verdächtigen, einen 47-jährigen Georgier, fest.

Der Beschuldigte versuchte noch zu fliehen und blieb selbst nach einem Schreckschuss in den Boden von einem Polizisten nicht stehen. Nach einigen Minuten konnte der Mann aber angehalten und festgenommen werden. Die Beamte stellten sowohl mutmaßliches Diebesgut, das dem 76-Jährigen teilweise zugeordnet und bereits zurückgegeben worden ist, als auch Einbruchswerkzeug sicher.