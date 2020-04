Handtaschenraub in Wien-Leopoldstadt: 24-Jähriger festgenommen

Ein 24-Jähriger entriss am Freitag einer betagten Frau die Handtasche und stieß das Opfer dabei zu Boden. Der Mann konnte festgenommen werden.

Wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung mitteilte, steht ein 24-jähriger indischer Staatsbürger im dringenden Verdacht, eine beatgte Frau in einer Wohnhausanlage in Wien-Leopoldstadt niedergestoßen und ihr die Handtasche entrissen zu haben.