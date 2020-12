Handtaschen-Raub in U4-Station in Wien-Hietzing: Fahndung

Einer 52-jährigen Frau wurde Ende Oktober in der U4-Station Hietzing im 13. Wiener Gemeindebezirk ihre Handtasche entrissen. Der Täter flüchtete mit der U-Bahn - nun wird er mittels Lichtbild gesucht.

Die auf den Lichtbildern ersichtliche Person steht im Verdacht, einer 52-jährigen Frau am 27. Oktober 2020 gegen 13:30 Uhr gewaltsam die Handtasche entrissen zu haben. Dies geschah am U4-Bahnsteig Hietzing in Fahrtrichtung Heiligenstadt. Als die U-Bahn in der Station Hietzing einfuhr, attackierte der Mann das Opfer, raubte ihr die Handtasche und sprang in die U-Bahn.